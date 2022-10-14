Пятница, 14 Октября 2022 15:26

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не видит каких-либо проблем в связи с реализацией так называемого Зангезурского коридора.

"Сначала у нас в Праге была узкопрофильная встреча с премьером Армении Николом Пашиняном. Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер- министр Венгрии Виктор Орбан также присутствовали на этой узкой встрече. После этого, конечно, мы провели межделегационную встречу и обсудили эти вопросы. Но я не вижу никаких проблем в отношении коридора", - сказал Эрдоган журналистам в самолете по возвращении из Астаны, передает РИА Новости.

Баку настаивает на прокладке так называемого Зангезурского коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область Армении. В Ереване считают, что данного вопроса в повестке нет, есть лишь вопрос о разблокировании всех транспортных и экономических коммуникаций региона, в том числе, и возможности для экспорта по железной дороге армянской продукции в Иран и Россию.