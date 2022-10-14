Пятница, 14 Октября 2022 15:24

АрмИнфо.Официальный Баку обрушился с критикой на президента Франции Эмманюэля Макрона, который открыто указал на агрессию Азербайджана в отношении суверенитета Армении.

Так, в МИД Азербайджана заверили, что это заявление Макрона направлено против Баку, рассчитано в основном на внутреннюю аудиторию, и якобы является предвзятым и открыто защищающим Армению.

"Это неприемлемо, и мы отвергаем беспочвенные обвинения, высказанные главой французского государства в адрес Азербайджана", - заявили в МИД АР.

Затем, в Баку вновь завели старую шарманку про резолюции Совбеза ООН и миллионы беженцев.

Кроме того, окрыленные бездействием международного сообщества, государство, которое вот уже два года удерживает сотни армянских военнопленных и гражданских лиц, цинично заявило, что президент Франции якобы умалчивает о "невыполнении Арменией положений трехстороннего заявления".

"Азербайджан, в свою очередь, принимая во внимание невозможность работы Минской группы в данный момент, не отказался от посреднических инициатив президента Франции в процессе нормализации отношений между двумя странами, и на сегодняшний день при посредничестве Макрона 4 февраля 2022 г. и 6 октября 2022 г. состоялись четырехсторонние встречи. Однако высказывания, озвученные президентом Франции в отношении Азербайджана, ставят под серьезный вопрос нейтральность и беспристрастность его посреднических усилий", - заверили в Баку.

А в конце, своих изречений, внешнеполитическое ведомство государства, оккупировавшее сотни квадратных километров армянских суверенных территорий и продолжающее терроризировать армянское гражданское население, заговорило о попытках Баку обеспечить мир, стабильность и развитие в регионе, нормализовать отношения на основе соблюдения принципов международного права.

"Предвзятая позиция и беспочвенные обвинения Франции вынуждают пересмотреть посреднические усилия этой страны", - отметили в Баку.

Отметим, что ранее, президент Франции в эфире France 2 заявил, что в сентябре Азербайджан предпринял несколько наступлений вдоль границы с Арменией для того, чтобы, иметь возможность сделать коридор из одного конца своей территории в другой.

При этом на вопрос ведущего, что может сделать Франция в этих условиях, французский лидер напомнил, что Париж категорично осудил эти действия Баку.

В этом ключе он напомнил, что сразу после сообщения об эскалации он лично связался по телефону с президентом Азербайджана Алиевым, и премьер-министром Армении Пашиняном, который через несколько дней приехал в Париж. Макрон добавил, что Франция является одной из посреднических держав. Он также обвинил Россию в использовании конфликта в пользу Азербайджана.

"Россия использовала этот конфликт, который насчитывал несколько десятилетий, и она вмешалась в этот конфликт. Она явно играла в игру Азербайджана, при соучастии Турции, и вернулась туда, чтобы ослабить Армению, которая еще недавно была страной, к которой она была близка. И видите, то, что там происходит, это дестабилизирующий маневр России, которая на Кавказе стремится создать беспорядок, чтобы ослабить и разделить нас всех",- подчеркнул Макрон.