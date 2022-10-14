Пятница, 14 Октября 2022 15:15

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, собеседники обсудили вопросы, касающиеся полномочий, деятельности и расположения гражданской миссии ЕС, осуществляемой в соответствии с достигнутой в Праге договоренностью.

Отметим, что миссия прибыла в Ереване сегодня по итогам пражских договоренностей от 6 октября.

Добавим также, что ранее, Жозеп Боррель в ответ на письмо депутатов Европарламента о дальнейших действия ЕС в связи с агрессией азербайджанской стороны заявил, что Европейский союз продолжит взаимодействие на самом высоком уровне для достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Я полностью разделяю ваши опасения по поводу серьезности ситуации. Вооруженные столкновения, имевшие место в начале августа и недавние столкновения 13-14 сентября, показывают, что ситуация в регионе остается крайне нестабильной. ЕС призвал на самом высоком уровне к прекращению боевых действий", - сказал Боррель, напомнив, что с первых минут эскалации, представители институтов ЕС находились в контакте с Баку и Ереваном.

"ЕС призвал обе стороны строго соблюдать режим прекращения огня и призывает азербайджанские силы немедленно вернуться на свои позиции в соответствии с последними административными границами бывших советских социалистических республик Армении и Азербайджана. ЕС также призывает обе стороны к прогрессу в делимитации и демаркации международной границы, что необходимо для снижения риска столкновений в будущем.

После первых встреч, проведенных ранее в этом году, следующее заседание пограничных комиссий должно состояться в Брюсселе в ноябре 2022 года.

ЕС призывает все стороны как можно скорее вернуться за стол переговоров, опираясь, в частности, на результаты, достигнутые в ходе четырех трехсторонних встреч в Брюсселе при содействии и посредничестве президента Мишеля. Три лидера вместе с президентом Эммануэлем Макроном также встретились на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге 6 октября и договорились о направлении гражданской миссии ЕС в Армению. Я могу заверить вас, что ЕС продолжит свое участие на самом высоком уровне для достижения всеобъемлющего урегулирования этого конфликта", - сказал Жозеп Боррель.

Ранее, более одного десятка депутатов Европарламента направили письмо Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности с призывом к ЕС предпринять незамедлительные шаги для защиты Армении от агрессии Азербайджана, на фоне агрессии в ночь на 13 сентября.

"Учитывая явную, заранее спланированную, преднамеренную агрессию Азербайджана, ЕС необходимо предпринять решительные и адекватные действия, шаги для немедленного прекращения агрессии Азербайджана против суверенитета и территориальной целостности Армении и предотвращения дальнейшей эскалации. Мы считаем, что ЕС должен срочно и многоуровнево вмешаться, чтобы остановить агрессию Азербайджана и гарантировать, что она не повторится, путем использования эффективного санкционного механизма. Наш долг - защитить Армению и армянский народ, живущие под постоянной угрозой непрекращающейся агрессии и войны Азербайджана", - подчеркнули депутаты Европарламента в письме к Боррелю. -