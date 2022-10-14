Пятница, 14 Октября 2022 15:13

АрмИнфо.С момента подписания трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года Азербайджан постоянно злоупотребляет вопросом репатриации военнопленных с целью достижения политической выгоды. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 14 октября в Астане на заседании Совета глав государств- участников Содружества Независимых Государств.

Глава правительства подчеркнул, что в послевоенный период Азербайджан увязывал освобождение пленных с выдачей карт минных полей, хотя обязательство, вытекающее из трехстороннего заявления, заключалось в исключительном обмене всех пленных.

<Армения предоставила Азербайджану, но это был жест с нашей стороны, все имеющиеся у нас карты минных полей. После получения всех карт минных полей Азербайджан заявил, что точность этих карт составляет всего 25%. Армения выразила готовность проверить это утверждение с привлечением международных экспертов. С другой стороны, даже если это утверждение верно, Республика Армения передала все свои карты Азербайджану и не имеет каких-либо <лучших или точных> карт, которые оставил для себя>, - сказал он.

Теперь, после получения карт, по словам Пашиняна, Азербайджан пытается обусловить возвращение военнопленных, пленных и других задержанных лиц выяснением судьбы лиц, пропавших без вести в результате Первой нагорно-карабахской войны. Он отметил, что после Первой и Второй нагорно-карабахских войн с армянской стороны тоже были пропавшие без вести. 777 человек до сих пор числятся пропавшими без вести с первой войны, а 217 человек пропали без вести со второй войны, из них 196 военнослужащих и 21 гражданское лицо.

<В ходе наших встреч в начале текущего года Армения выразила готовность к полному сотрудничеству по всему спектру проблемы пропавших без вести и уже в одностороннем порядке передала несколько карт по захоронениям, а после 44-дневной войны - более сотни останков жертв Первой нагорно-карабахской войны.

К сожалению, азербайджанская сторона, которая в течении 30 лет отвергала предложения о сотрудничестве в области разминирования или любой другой гуманитарной деятельности, вспомнила о своих пропавших без вести гражданах или о минах только после агрессии против Нагорного Карабаха и после того, как весь цивилизованный мир начал говорить о военных преступлениях, совершённых азербайджанскими военными или об армянских военнопленных, незаконно удерживаемых в Азербайджане в качестве заложников. Не вдаваясь в подробности, только этот факт ясно показывает истинные намерения Азербайджана>, - сказал премьер.

В этом контексте Пашинян подчеркнул, что до сих пор Азербайджан препятствует выводу тел погибших во время последней агрессии, и тела продолжают находится в межпозиционных зонах, которые находятся на суверенной территории Армении. <Есть договоренность сегодня-завтра организовать вывод тел. Надеюсь эта договоренность будет выполнена>,- сказал он.