Пятница, 14 Октября 2022 13:55

АрмИнфо. Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в ходе встречи с делегацией швейцарского парламента рассказал о последней агрессии, развязанную Азербайджаном против суверенной территории РА, и ее последствиях. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РА.

Он подчеркнул, что эти действия Азербайджана также являются атакой на армянскую демократию.

В состав делегации вошли член группы армяно-швейцарской дружбы Стефан Мюллер- Альтерматт, федеральный депутат Мишель Матер, посол Швейцарии в Армении Лукас Розенкрац.

В свою очередь Альтерматт подчеркнул, что Швейцария полна решимости способствовать развитию демократических институтов в Армении. В этом контексте он высоко оценил состоявшиеся в Армении парламентские и общинные демократические выборы.

В рамках встречи также затрагивался широкий спектр вопросов, касающихся как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества, в том числе перспектив расширения экономического сотрудничества.