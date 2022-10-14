Пятница, 14 Октября 2022 13:54

АрмИнфо. Нет необходимости фиксировать в проекте мирного договора между Ереваном и Баку положение о невозможности пребывания Арцаха в составе Азербайджана. Об этом 14 октября после завершения встречи с делегацией Арцаха журналистам заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян.

По его словам, Армения никогда не выдвигала территориальных требований к Азербайджану, и внесение вопроса о территориях осложнит переговоры по ожидаемому заключению мирного договора. Спикер подчеркнул, что Ереван предлагает Степанакерту то, что предлагал всегда: Арцах должен быть вовлечен во все обсуждения, в которых в максимальной степени должна присутствовать и Армения. Тем более, что переговорный процесс еще не завершен. <Были обсуждаемые варианты, согласно которым Арцах самостоятельно вел бы переговоры с Азербайджаном, для чего планировалось задействовать соответствующие механизмы, но Армения с этим не согласна. Что будет потом, покажут переговоры. Очевидно одно: мы наших соотечественников в Арцахе не оставим одних>, - сказал спикер.

Он добавил, что в ходе встреч с Москве постоянно поднимал вопрос о реакции российской стороны на происходящее в регионе. <Мы хотели получить четкий ответ на вопрос о том, готова ли Российская Федерация предпринять конкретные шаги в нашем регионе. Поднимался и вопрос об Арцахе, но в контексте общей региональной безопасности. Российская сторона заверила нас в том, что активизирует усилия в этом направлении. Так что, посмотрим:>, - подчеркнул спикер, добавив, что Ереван ожидает более широкой вовлеченности Москвы в региональные процессы, дав согласие на все без исключения форматы. Другой вопрос, продолжил Симонян, что Азербайджан до сих пор не подписал мандат российских миротворцев в Арцахе, и хотелось бы знать реакции российской стороны на этот факт.

Спикер также напомнил о своей критике в адрес ОДКБ, от которой <в Ереване ждут резких действий>. Тем более, что на границах продолжаются боевые столкновения, гибнут наши ребята>, - отметил глава парламента, добавив в то же время, что у армянской стороны имеется обеспокоенность тем, что ОДКБ может вообще покинуть регион. <Мы опасаемся, что ОДКБ может уйти из региона. Когда говорят, что Армения может выйти из ОДКБ, надо понять, вышла ли ОДКБ из региона?> - заявил он.

По словам Симоняна, Армения не против, если представители Российской Федерации и ОДКБ начнут мониторинг ситуации на границе с Азербайджаном. "Пусть приходят и стоят вдоль границы, смотрят, кто подстрекает, нарушает режим прекращения огня", - добавил он.