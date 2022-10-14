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АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении подвела итоги работы по борьбе с экономическими преступлениями за девять месяцев текущего года.
Согласно сообщению надзорного органа, за отчетный период было рассмотрено 1184 уголовных дела, из которых 259 уголовных дел были возбуждены с 1 июля 2022 года, после вступления в силу нового Уголовного кодекса РА. Уголовные дела в основном касались незаконного или фиктивного предпринимательства, преднамеренном банкротстве, неуплате налогов, пошлин и иных обязательных платежей, легализации доходов, полученных преступным путем. За указанный период сумма ущерба, причиненного государству, составила 32,6 млрд драмов, из которых восстановлено и перечислено в госбюджет 18,2 млрд драмов. При этом, 12 дел были отклонены или прекращены.
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|Мирзоян на встрече с Байрамовым и Лавровым подчеркнул необходимость вывода азербайджанских войск с суверенной территории РА
|Секретарь Совбеза Армении рассказал швейцарским парламентариям об азербайджанской агрессии
|Спикер НС РА: Мы опасаемся, что ОДКБ может уйти из региона
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|Мнение: Сегодня я вижу Израиль с кровью на руках - кровью невинных армян
|Президент России пригласил лидеров Армении и Азербайджана провести в России встречу
|Президент России назвал неприемлемыми заявления главы Франции по Нагорному Карабаху
|Делегация Арцаха представила секретарю Совбеза Армении "красные линии" Степанакерта
|<Пюник>, проиграв <Жальгирису>, сохраняет шансы на выход в плей офф Лиги Конференций УЕФА
|В МИД России рассказали о повестке переговоров Лавров-Мирзоян-Байрамов в Астане
|Лавров: Трехсторонние заявления на уровне лидеров России, Азербайджана и Армении - основа для урегулирования отношений между Ереваном и Баку
|Армяне, евреи, греки и курды США доктору Озу: В Конгрессе нет места отрицателям геноцида
|Температура воздуха в Армении понизится на 2- 4 градуса - МОС
|Тойво Клаар: Сегодня в Ереван прибывает передовая группа наблюдателей Евросоюза
|Содокладчики ПАСЕ по Армении призвали Азербайджан вывести свои войска с армянских суверенных территорий
|Вражеские силы открыли огонь по позициям ВС Армении
|Что такое торговля бинарными опционами и какие бывают сделки
|В Астане проходят переговоры глав МИД Армении, России и Азербайджана
|Городской совет Парижа призвал правительство страны ввести санкции против руководства Азербайджана
|Америабанк назван самым надежным банком Армении по версии журнала Global Finance
|О встрече Mинистра иностранных дел Tуркменистана с Mинистром канцелярии премьер-министра Cингапура
|Минобороны Армении назвало дезинформацией сообщение азербайджанской стороны об обстреле азербайджанских позиций
|КГД Армении опубликовал видео ввоза полиэтиленовой пленки, перевозимой по территории РА и ее вывоза в РФ по транзитной декларации
|Президент Раиси напомнил коллеге из Азербайджана о недопустимости изменения границ и транзитных маршрутов Иран-Армения
|В МИД РФ назвали высказывания Макрона о роли России в процессе армяно- азербайджанской нормализации вопиющими и абсолютно неприемлемыми
|Оверчук: Путин и Алиев не обсуждали проведение саммита России, Армении и Азербайджана
|Путин обсудил с Алиевым урегулирование отношений между Ереваном и Баку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Секретарь Совбеза РА встретился с делегацией из Арцаха
|В стратегии Нацбезопасности США до 2022 года нет упоминаний об Армении
|Концерт Кристины Агилеры переносится
|Проект объединения трех ВУЗов есть, но министр заверяет - сокращений и переездов не будет
|В Армении стартовала третья по счету перепись населения
|Из Еревана и Степанакерта ответили на утверждения Алиева про миллион мин
|"The FUTURE AR«ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ» զարգացման հիմնադրամը և «ռեԱրմենիա» համագործակցության հարթակը համագործակցության մասին հուշագիր են ստորագրելMENIAN" и платформа сотрудничества "реАрмения" подписали меморандум о сотрудничестве
|В СНБ РА проверяют достоверность информации об использовании территории Армении для провоза взрывчатки для подрыва Крымского моста
|Вице-спикер: невозможно говорить о мире, пока в тебя стреляют, пока оккупируют твою территорию
|Эксперт: В ближайшее время Армению посетит большая делегация Палаты представителей США
|Правительство Армении одобрило образование Консультативного совета главизбирательных органов СНГ
|Армения воздержалась при голосовании в ГА ООН по резолюции "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН"
|Секретарь Совбеза РА: Армения и Азербайджан договорились до конца года подготовить мирный договор и провести делимитацию
|Строительство новой станции метро <Ачапняк> в Ереване начнется в 2024 году
|Армения откажется от трехмесячных сборов резервистов: Сурен Папикян
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