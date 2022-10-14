Пятница, 14 Октября 2022 13:47

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении подвела итоги работы по борьбе с экономическими преступлениями за девять месяцев текущего года.

Согласно сообщению надзорного органа, за отчетный период было рассмотрено 1184 уголовных дела, из которых 259 уголовных дел были возбуждены с 1 июля 2022 года, после вступления в силу нового Уголовного кодекса РА. Уголовные дела в основном касались незаконного или фиктивного предпринимательства, преднамеренном банкротстве, неуплате налогов, пошлин и иных обязательных платежей, легализации доходов, полученных преступным путем. За указанный период сумма ущерба, причиненного государству, составила 32,6 млрд драмов, из которых восстановлено и перечислено в госбюджет 18,2 млрд драмов. При этом, 12 дел были отклонены или прекращены.