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 Пятница, 14 Октября 2022 13:41
Марианна Мкртчян

Мнение: Сегодня я вижу Израиль с кровью на руках - кровью невинных армян

Мнение: Сегодня я вижу Израиль с кровью на руках - кровью невинных армян

АрмИнфо. В The Jerusalem Post вышла статья под названием "Стыд, который я чувствую как армянский еврей" писателя - политолога, бывшего студента юридического факультета, специалиста по информационным технологиям, проживающего в Колорадо Николая Портного.

В статье, в частности, автор высказывает свои мысли и мнения об альянсе Израиля и Азербайджана.

Приводим полный текст статьи:

"14 сентября в соцсетях стало распространяться ужасное видео. На видео была показана обнаженная женщина - Ануш Апетян, мать троих детей, - у которой отрублены ноги и пальцы, выколоты глаза. Один из ее пальцев застрял у нее во рту, а в одну из ее пустых глазниц был помещен камень. Виновные в этом вопиющем преступлении против человечности хохотали и направили камеру на ее обнаженные гениталии. Они также позаботились о том, чтобы показать десятки других трупов, радостно топча их, смеясь и подбадривая друг друга на ходу.

Это видео не было опубликовано ИГИЛ, его не размещали "Аль-Каида" или "Талибан", его сняли и обнародовали официальные представители ВС Азербайджана. Первоначально он был размещен на азербайджанской странице в Telegram под названием "Хачерубка", где "хач" - это расистское оскорбление, используемое для обозначения армян. Онj быстро распространилось в азербайджанских социальных сетях, вызвав массовые аплодисменты десятков тысяч азербайджанцев.

К сожалению, это всего лишь один яркий пример непрерывной череды военных преступлений, совершаемых азербайджанскими войсками за последние несколько лет.  Это даже не единственное видео такого рода, опубликованное после столкновений, инициированных Азербайджаном, которые начались 13 сентября, когда его солдаты нанесли удары по десяткам городов, поселков и сел, расположенных в пределах международно признанных границ Армении.

Во время этих столкновений азербайджанские войска при поддержке израильской и турецкой военной техники захватили несколько армянских пограничных постов и заняли примерно 10 кв. км. суверенной территории Армении. 30 сентября азербайджанские солдаты опубликовали еще одно видео, на котором видно, как в упор расстреливают группу армянских военнопленных, которые сдались и подняли руки.

Эти видеоролики сразу напомнили армянам о 44-дневной войне 2020 года, в ходе которой Азербайджан, воодушевленный поддержкой Турции и значительным запасом турецкого и израильского оружия, начал полномасштабное вторжение в населенный армянами Нагорный Карабах. Во время этого конфликта азербайджанские солдаты опубликовали десятки фото и видео, на которых они пытают, казнят, калечат и обезглавливают армянских пленных - как солдат, так и мирных жителей.

На одном видео азербайджанские солдаты обезглавили явно истощенного армянского военнопленного. В другом случае солдат азербайджанского спецназа обезглавил пожилого армянского гражданина, умоляющего о пощаде. На другом кадре азербайджанские солдаты бьют пожилого армянина головой о землю и отрезают ему ухо.  На другом кадре азербайджанские солдаты бодро пронзают армянских военнопленных шампурой.

Представьте, что я чувствую. Как армянский еврей, я испытываю огромную любовь и восхищение к обеим сторонам своего этнического происхождения и до последних нескольких лет испытывал глубокое уважение к обеим странам. К сожалению, как бы мне ни было больно это признавать, я больше не могу сказать, что у меня осталась хоть капля уважения к Израилю.

Тот факт, что Израиль был рожден в результате геноцида, делает еще более грустным тот факт, что он выродился до такой степени, что поставляет самое современное оружие авторитарному, геноцидному режиму, который поощряет - через спонсируемую государством армянофобию - такие гнусные акты варварства.

В 2015 году автократический президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в Твиттере, что "Армения даже не колония, она даже не достойна быть слугой". За последние 30 лет азербайджанский режим, возглавляемый до него Гейдаром Алиевым, культивировал ужасающую породу этнического национализма, построенную на фундаменте армянофобии, на всех уровнях азербайджанского общества.

После частичной победы Азербайджана в 2020 году в Баку был открыт "парк развлечений" с сожженными армянскими военными машинами и расистскими манекенами закованных в цепи большеносых армянских военнопленных. Хотя Азербайджан - после широкого международного осуждения - в конце концов убрал манекены, тот факт, что они были там размещены, говорит о многом. В последние годы появилось множество сообщений, разоблачающих стирание азербайджанским режимом объектов армянского наследия, в том числе древних церквей и надгробий.

Общим для всех этих ужасающих злодеяний является то, что все они служат для демонстрации приверженности Азербайджана очистке региона от армян и стиранию всех исторических следов армянской цивилизации, насчитывающей тысячи лет.

Когда я посетил Израиль в 2016 году по программе Birthright Israel, я еще не знал об азербайджано-израильском альянсе. Я наивно видел в Израиле противника терроризма и защитника жертв исламского экстремизма.  Я гордился тем, что нация, рожденная в результате геноцида, превратилась в технологически развитую региональную державу, способную защитить себя от любой внешней угрозы, а также добиться невероятного экономического успеха и предоставить своему народу значительные возможности.

Сегодня эта иллюзия развеяна. Сегодня я вижу Израиль соучастником современных этнических чисток. Сегодня я вижу Израиль с кровью на руках - кровью невинных армян.  Армения, как и Израиль, - крошечная нация, пережившая острую боль геноцида и продолжающая выживать и процветать. Примерно 100 лет назад, начиная с 1915 года, Турция - страна, с которой Азербайджан разделяет официальную политику под названием "две страны, одна нация", - провела ужасающую кампанию этнической чистки против своего армянского меньшинства. В течение нескольких лет 1,5 миллиона армян были уничтожены, и около 500 000 человек были вынуждены бежать. Однако Израиль до сих пор формально не признал факт Геноцида армян.

Сегодня , как бы мне ни было больно это говорить, я не чувствую ничего, кроме стыда, когда думаю об Израиле.

Израиль больше не может оправдывать это партнерство с Азербайджаном своей потребностью в надежном поставщике энергии. После нормализации отношений с арабскими государствами ничто не мешает Израилю покупать нефть и газ у таких стран, как Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Ни способность Азербайджана служить антииранским плацдармом, ни тот факт, что евреи давно живут в Баку, не могут больше оправдывать существование этого союза.

С этого момента каждый шекель поддержки, оказанной Израилем Азербайджану, служит доказательством полного морального упадка Израиля. С этого момента продолжение израильско-азербайджанского союза можно рассматривать как не что иное, как участие Израиля в современных актах геноцида, военных преступлениях и этнических чистках.  С этого момента продолжающееся отрицание Израилем Геноцида армян можно рассматривать как не что иное, как низшую форму политической проституции.

В конце концов, мир осудит Азербайджан. В конце концов, мир увидит истинное лицо палачей, управляющих этой страной. Со временем станет совершенно ясно, что те, кто поддерживает Азербайджан, находятся на той же стороне истории, что и Гитлер и нацисты.

К счастью, еще не поздно. Хотя союз с Азербайджаном может служить краткосрочным геополитическим интересам Израиля, союз с Арменией был бы гораздо более дальновидным. Армения, как и Израиль, - маленькая нация, обладающая огромным интеллектуальным потенциалом. Как и в Израиле, информационные технологии составляют значительную часть экономики Армении и являются одним из самых быстрорастущих секторов экономики страны.

Фактически ожидается, что в ближайшие несколько лет сектор высоких технологий станет крупнейшей отраслью экономики Армении".

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