Пятница, 14 Октября 2022 12:05

АрмИнфо.Президент России Владимир Путин пригласил лидеров Армении и Азербайджана - Никола Пашиняна и Ильхама Алиева провести в России встречу.

"Я с удовольствием приглашаю и лидера Азербайджана, и премьер-министра Армении. Вы можете согласовать дату, и я так понял, сейчас заинтересованность есть, встретиться в России", - сказал он на саммите СНГ в Астане в узком составе.

Путин отметил, что это может быть любой город: Сочи, Москва, Петербург, - "в любом месте, в любое время".

Касаясь конфликтов на пространстве Содружества Независимых Государств, Владимир Путин отметил, что странам СНГ нужно стремиться к тому, чтобы "по максимуму" искать выход из конфликтных ситуаций.

"Конечно, при всем позитиве взаимодействия в рамках СНГ надо понимать, что, к сожалению, порой появляются разногласия и конфликты... Надо, конечно, стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации, где бы она ни возникала. Добрая воля, на мой взгляд, у всех есть, нужно эту добрую волю по-максимуму использовать", - сказал глава российского государства