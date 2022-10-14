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АрмИнфо.Президент России Владимир Путин пригласил лидеров Армении и Азербайджана - Никола Пашиняна и Ильхама Алиева провести в России встречу.
"Я с удовольствием приглашаю и лидера Азербайджана, и премьер-министра Армении. Вы можете согласовать дату, и я так понял, сейчас заинтересованность есть, встретиться в России", - сказал он на саммите СНГ в Астане в узком составе.
Путин отметил, что это может быть любой город: Сочи, Москва, Петербург, - "в любом месте, в любое время".
Касаясь конфликтов на пространстве Содружества Независимых Государств, Владимир Путин отметил, что странам СНГ нужно стремиться к тому, чтобы "по максимуму" искать выход из конфликтных ситуаций.
"Конечно, при всем позитиве взаимодействия в рамках СНГ надо понимать, что, к сожалению, порой появляются разногласия и конфликты... Надо, конечно, стремиться к тому, чтобы искать выход из сложившейся ситуации, где бы она ни возникала. Добрая воля, на мой взгляд, у всех есть, нужно эту добрую волю по-максимуму использовать", - сказал глава российского государства
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|Городской совет Парижа призвал правительство страны ввести санкции против руководства Азербайджана
|Америабанк назван самым надежным банком Армении по версии журнала Global Finance
|О встрече Mинистра иностранных дел Tуркменистана с Mинистром канцелярии премьер-министра Cингапура
|Минобороны Армении назвало дезинформацией сообщение азербайджанской стороны об обстреле азербайджанских позиций
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|Путин обсудил с Алиевым урегулирование отношений между Ереваном и Баку
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Секретарь Совбеза РА встретился с делегацией из Арцаха
|В стратегии Нацбезопасности США до 2022 года нет упоминаний об Армении
|Концерт Кристины Агилеры переносится
|Проект объединения трех ВУЗов есть, но министр заверяет - сокращений и переездов не будет
|В Армении стартовала третья по счету перепись населения
|Из Еревана и Степанакерта ответили на утверждения Алиева про миллион мин
|"The FUTURE AR«ԱՊԱԳԱ ՀԱՅԿԱԿԱՆԸ» զարգացման հիմնադրամը և «ռեԱրմենիա» համագործակցության հարթակը համագործակցության մասին հուշագիր են ստորագրելMENIAN" и платформа сотрудничества "реАрмения" подписали меморандум о сотрудничестве
|В СНБ РА проверяют достоверность информации об использовании территории Армении для провоза взрывчатки для подрыва Крымского моста
|Вице-спикер: невозможно говорить о мире, пока в тебя стреляют, пока оккупируют твою территорию
|Эксперт: В ближайшее время Армению посетит большая делегация Палаты представителей США
|Правительство Армении одобрило образование Консультативного совета главизбирательных органов СНГ
|Армения воздержалась при голосовании в ГА ООН по резолюции "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН"
|Секретарь Совбеза РА: Армения и Азербайджан договорились до конца года подготовить мирный договор и провести делимитацию
|Строительство новой станции метро <Ачапняк> в Ереване начнется в 2024 году
|Армения откажется от трехмесячных сборов резервистов: Сурен Папикян
|Генпрокуратура Армении требует конфискации имущества бывшего главы города Раздан
|Военнослужащие-контрактники, выполняющие боевые задания, получат надбавки по результатам аттестации
|В Госдепе США выразили обеспокоенность новыми сообщениями о насилии в отношении военнопленных во время боевых действий 12-14 сентября
|Азербайджанцы взломали более 200 армянских сайтов - эксперт
|Президент Франции обвинил Россию в попытках ослабить Армению путем обострения карабахского конфликта
|Сборная Армении по футзалу досрочно обеспечила себе место в элитном раунде чемпионата мира 2024 года
|Мирзоян представил коллегам по СНГ позицию Еревана по урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном и карабахского конфликта
|Минобороны Армении сообщило о гибели офицера ВС РА
|Премьер-министр Армении примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Астане
|ОДКБ готова отправить своих наблюдателей в Армению – Лавров
|Арарат Мирзоян: есть много вопросов, относительно которых Армения хочет услышать позицию РФ
|СНБ задержала мужчину, предлагавшего услуги по возвращению военнослужащего из азербайджанского плена
|Омбудсмен Армении: Преступления азербайджанских ВС не получают надлежащей реакции со стороны международного сообщества, а подобная безнаказанность побуждает к более тяжким преступлениям
|Cотрудник одного из комбанков Армении похитил свыше 1,5 млрд драмов
|Антикоррупционный суд Армении принял к производству иск о конфискации имущества бывшего главы СПИСА
|Преподаватели и студенты университета им. Брюсова против объединения с институтом физической культуры и спорта
|Приложение My Team компании Team Telecom Armenia - самое скачиваемое в Армении
|В партнерстве с Visa Acba Bank запускает первую инновационную технологию Tap to Phone для расширения цифровых платежей в Армении
|В Астане проходит встреча Лавров-Мирзоян
|Посол Нидерландов отмечает высокую профессиональную подготовку сотрудников МЧС Армении
|Партия "Греческое решение" предложила пригласить президента Армении выступить в парламенте Греции
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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