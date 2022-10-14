Пятница, 14 Октября 2022 11:30

АрмИнфо.В Астане "на полях" мероприятий по линии СНГ состоялись трехсторонние переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова c главами внешнеполитических ведомств Азербайджана Джейхуном Байрамовым и Армении Араратом Мирзояном.

Как сообщает пресс-служба МИД России, министры обсудили совместные усилия по нормализации азербайджано-армянских отношений. Подтвердили приверженность комплексному соблюдению всех положений заявлений лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Проведен предметный обзор по вопросам разблокирования экономических и транспортных связей в регионе по линии Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении, работы Комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы при консультативном содействии России, диалога представителей общественности и экспертов трех стран. Отдельное внимание уделено ходу переговоров по заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.