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 Пятница, 14 Октября 2022 11:05
Марианна Мкртчян

Армяне, евреи, греки и курды США доктору Озу: В Конгрессе нет места отрицателям геноцида

Армяне, евреи, греки и курды США доктору Озу: В Конгрессе нет места отрицателям геноцида

АрмИнфо.Коалиция американцев армянского, еврейского, греческого и курдского происхождения собралась в штаб-квартире кандидата в Сенат Пенсильвании американского врача турецкого происхождения, ведущего популярной телепередачи "Шоу доктора Оза" Мехмета Оза, чтобы выразить протест против его отказа признавать Геноцид армян и призвать его прекратить свое соучастие в международной кампании Турции по политике отрицания.

Как сообщает пресс-служба Армянского национального комитета Америки (ANCA), в число организаторов протеста входили Армянский национальный комитет Америки, его региональные отделения Восточной части США и местные отделения в Пенсильвании, Раввин Шмулей Ботеах - "Раввин Америки" - возглавляет Всемирную сеть ценностей, и Греко-американский совет лидеров (HALC).

"Мы собрались здесь сегодня, потому что, будучи американскими гражданами и потомками переживших геноцид, мы отказываемся позволить кандидату вернуть Сенат США во времена отрицания. Отрицание является последней стадией всех геноцидов, а также, к сожалению, первой стадией следующего геноцида, потому что оно позволяет виновным уйти от ответственности. Именно это позволяет им повторяться, и, к сожалению, это очевидно сегодня, когда мы видим, что подобные зверства безнаказанно совершаются против курдского меньшинства Турции, против армян Арцаха", - заявил сопредседатель АНК Пенсильвании Лориг Баронян.

Акция 12 октября стала третьей из серии запланированных акций протеста, первая из которых, организованная американскими армянами и евреями во главе с раввином Шмули, вынудила отменить сбор средств для доктора Оз в Энглвуде, штат Нью-Джерси, на прошлой неделе.  Второе мероприятие, организованное Армянской молодежной федерацией Запада США, состоялось 6 октября в Лионском музее авиации в Санта-Ана, где AYF призвала "кампанию доктора Оза в Сенат США исправить свою ошибку, путем полного и прозрачного признания Геноцида армян и поддержки правительства США в привлечении Турции к ответственности за ее зверские преступления".  Национальный офис Армянского национального комитета Америки (ANCA) вместе с его региональными филиалами в восточной части США и местными филиалами в Пенсильвании объединились с Греко-американским советом лидеров (HALC) в проведении массовой кампании, привлекающей внимание к отрицанию геноцида доктором Озом.

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