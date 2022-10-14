Пятница, 14 Октября 2022 11:01

АрмИнфо. С 14 по 15 октября температура воздуха на территории Армении понизится на 2-4 градуса. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА, представившего прогноз погоды на ближайшие пять дней.

Согласно источнику, понижение температуры воздуха будет сопровождаться дождями, в ряде регионов - с грозами. В частности, выпадение осадков в виде дождя прогнозируется с 14 по 18 октября. Ветер западный с порывами до 2-5 м/с, во время грозы ожидается усиление ветра с порывами до 17-20 м/с.

В Ереване в период с 16 по 18 октября возможен кратковременный дождь. Сегодня, 14 октября днем в столице будет облачно, температура воздуха ожидается от 19 до 21 градуса выше нуля.