Пятница, 14 Октября 2022 10:58

АрмИнфо.Сегодня в Ереван прибывает передовая группа наблюдателей Европейского союза. Об этом сообщил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

"27 государств-членов оперативно отреагировали на запрос Армении. Целью развертывания группы будет мониторинг ситуации и поддержка стабилизации на местах", - написал Клаар в своем микроблоге в Твиттер.

Отметим, 6 октября в Праге рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого является Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции Эмманюэля Макрона, Армении Никола Пашиняна, Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

По итогам встречи Армения и Азербайджан подтверждают свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года, которым взаимно признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Армения согласна содействовать реализации гражданской миссии Евросоюза на границе с Азербайджаном, с которой готова сотрудничать. Цель миссии - укрепить доверие и облегчить работу пограничных комиссий.

Согласно четырехстороннему заявлению, он должен начать работу в октябре и действовать два месяца. Не исключено, что часть наблюдателей может приехать в Армению из Грузии.