Пятница, 14 Октября 2022 10:56

АрмИнфо.Содокладчики ПАСЕ по Армении выразили обеспокоенность многочисленными сообщениями о предполагаемых военных преступлениях или бесчеловечном обращении со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Так, в заявлении содокладчиков ПАСЕ по Армении Киммо Кильюнен и Бориана Оберг, в частности, говорится:

"Мы обеспокоены многочисленными сообщениями о предполагаемых военных преступлениях или бесчеловечном обращении со стороны вооруженных сил Азербайджана.

Мы отмечаем, что Военная прокуратура Азербайджана приняла решение расследовать факты и надеемся, что эти расследования будут публичными и прозрачными. В то время как обе стороны обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий, азербайджанские вооруженные силы оккупируют территорию Армении в нарушение территориального суверенитета Армении и обязательств Азербайджана по Уставу Совета Европы урегулировать конфликты мирными средствами.

В этом связи содокладчики ПАСЕ призвали власти Азербайджана немедленно отвести войска со всех участков территории Армении и освободить находящихся под их контролем военнопленных.

"Только дипломатические средства принесут справедливый и прочный ответ на конфликт, что в свою очередь принесет пользу населению обоих государств", - заключили они.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц. В Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что возбудили уголовное дело по факту, а потом заверили, что видео фейк. Иного в прочем от азербайджанской стороны и не ожидалось.

Однако, уже 11 октября азербайджанскими пользователями в сети было распространено еще одно видео с кадрами пыток раненных армянских военнослужащих, снятое во время сентябрьской агрессии Азербайджана. В этой связи правозащитник, отстаивающая права армянских военнопленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян отметила, что опубликованное видео о пытках армянских пленных является новым: личность трех военнослужащих, замеченных на видео, установлена. "Азербайджанцы их пытали и убили, после чего армянская сторона получила их тела. Это видео определенно подтверждает, что большее количество армянских военнопленных были убиты во время пленения", - отметила она.