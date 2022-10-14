Пятница, 14 Октября 2022 10:55

АрмИнфо.Подразделения ВС Азербайджана 14 октября около 01:30 открыли огонь из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает пресс-служба МО РА.

"Подразделения ВС РА прибегли к ответным действиям и подавили огонь противника. В то же время министерство обороны Азербайджана распространило дезинформацию, заявив, что подразделения ВС РА открыли огонь. На данный момент ситуация относительно стабильная",- подчеркнули в МО РА.