Пятница, 14 Октября 2022 10:40

АрмИнфо. В Астане проходят переговоры глав МИД Армении, России и Азербайджана Арарата Мирзояна, министра иностранных дел России Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова соответственно. Об этом сообщает пресс- служба МИД.

Напомним, встреча проходит по инициативе и при посредничестве российской стороны.