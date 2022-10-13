Четверг, 13 Октября 2022 22:38

АрмИнфо.Городской совет Парижа сегодня, 13 октября, единогласно принял резолюцию, осуждающую агрессию Азербайджана в отношении суверенной территории Армении. Об этом сообщает посольство Армении во Франции.

«Резолюцией Париж осуждает агрессию Азербайджана в отношении суверенной территории Армении, назвав агрессию Азербайджана грубыми нарушениями международного права и прав человека. Городской совет Парижа призывает правительство Франции ввести санкции против руководителей Азербайджана», - говорится в сообщении посольства.

Между тем, как сообщил на своей страничке Facebook бывший посол Франции в Армении Джонатан Лакот, Евросоюз уже готовится развернуть свою наблюдательскую миссию в Армении вдоль границы с Азербайджаном. Дипломат напомнил, что это впервые с начала конфликта в 1988 году по инициативе Франции и Евросоюза в регионе будет установлено международное присутствие.

Отметим, 6 октября в Праге рамках первого саммита Европейского политического сообщества, инициатором которого выступил президент Франции Эммануэль Макрон, прошла четырехсторонняя встреча лидеров Франции, Армении, Азербайджана и председателя Евросовета Шарля Мишеля. После встречи было объявлено о решении отправки гражданской наблюдательской миссии ЕС в Армению на границу с Азербайджаном.