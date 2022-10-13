Четверг, 13 Октября 2022 21:38

АрмИнфо.Журнал Global Finance опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных банков мира, согласно которому Америабанк признан самым надежным банком Армении второй год подряд.

Ежегодный рейтинг самых надежных банков мира Global Finance является признанным стандартом надежности финансовых контрагентов на протяжении более 30 лет. Победители были выбраны путем анализа и оценки долгосрочных валютных рейтингов 1000 крупнейших банков мира, присваиваемых агентствами Moody’s, Standard & Poor’s и Fitch.

Председатель Директората – генеральный директор Америабанка Артак Анесян отметил:

«Для нас большая честь снова удостоиться звания самого надежного банка Армении от журнала Global Finance. Эта награда в очередной раз укрепляет доверие к Америабанку и его репутацию на финансовом рынке нашей страны. Звание самого надежного банка воодушевляет и в то же время накладывает на нас ответственность поддерживать высокие стандарты, и мы будем и дальше стремиться обеспечивать нашим клиентам надежное и безопасное осуществление банковских операций».

Следует отметить, что в этом году Америабанк удостоился ряда наград, в том числе звания «Лучший банк Армении» от авторитетного журнала Global Finance, специализирующегося на международном финансовом секторе.

Полный список банков, признанных самыми надежными банками года, доступе здесь.

Global Finance

Журнал Global Finance был основан в 1987 году и имеет тираж в 50 000 экземпляров в 193 странах и регионах. Среди читателей Global Finance – высокопоставленные руководители крупных международных организаций и финансовых корпораций, ответственные за принятие инвестиционных и стратегических решений. На сайте журнала (GFMag.com) представлены статьи и аналитические материалы, являющиеся результатом 35-летней работы на международных финансовых рынках.

Головной офис Global Finance расположен в Нью-Йорке, а представительства – по всему миру. Global Finance регулярно проводит номинации среди ведущих банков и финансовых организаций. Эти награды стали надежным стандартом качества и превосходства для мирового финансового сообщества.

ЗАО «Америабанк»

Америабанк является крупнейшим финансовым учреждением Армении с объемом активов свыше 1 триллиона драмов РА и играет важную роль в экономике страны. Являясь динамично развивающимся универсальным банком, Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг через многофункциональную платформу, с акцентом на цифровые продукты.

Банк придерживается клиентоориентированной политики для обеспечения высокого качества обслуживания и удовлетворенности банковским опытом в современной цифровой среде. Америабанк привержен принципу ответственного ведения бизнеса и способствует переходу Армении к экологически устойчивому будущему.