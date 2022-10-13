Четверг, 13 Октября 2022 20:36

АрмИнфо. Комитет государственных доходов (КГД) Армении сегодня, 13 октября, в дополнение кo вчерашнему сообщению, опубликовал видеозапись, где представлен процесс ввоза в Армению полиэтиленовой пленки и дальнейшей перевозки в Россию по транзитной декларации.

В ведомстве отметили, что в большегрузе находился товар, задекларированный для перевозки.

На кадрах видно, как фура 27 сентября въезжает через КПП <Баграташен> с территории Грузии. Запись сделана с камер наблюдения на указанном контрольно-пропускном пункте. Далее фура проходит через рентген, таможенники разрешают его въезд на территорию страны. На последующих кадрах запечатлен процесс, описанный накануне в сообщении налогово-таможенного комитета. В нем отмечалось, что <ввоз, таможенный контроль, рентгенологическое исследование, растаможка, оформление документов, экспортные процессы вышеуказанного груза проведены в надлежащем и законном порядке, при физическом и ренген-осмотре на въезде и при выезде из Армении какого-либо фактора риска не выявлено. Сохранены копии всех документов, подтверждающих вышеуказанные факты, а также снимки рентген-аппарата и зафиксированного камерами видеонаблюдения в зонах таможенного контроля процесса>.

Напомним, что утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста взорвался автомобиль, после чего загорелись топливные цистерны. Обрушились два пролета сооружения. Пресс-служба Кремля сообщила, что Армения оказалась одним из направлений маршрута грузовика, который взорвался на Крымском мосту. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что установлен маршрут движения грузовика, - это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. С помощью оперативных сотрудников ФСБ удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории РФ. Бастрыкин добавил, что к теракту причастны спецслужбы Украины, граждане России и зарубежных государств. По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тысячи тонн и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По заявлению ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване груз был растаможен по правилам ЕАЭС и оформлен на компанию "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, г. Алаверди). Получатель груза - ООО "Лидер" (г. Москва). Далее, по заявлению ФСБ, машина выехала в Грузию, оттуда направилась в Россию, и 6 октября была разгружена на оптовой базе в городе Армавир (РФ).