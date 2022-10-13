Четверг, 13 Октября 2022 19:31

АрмИнфо.Президент Ирана Эбрахим Раиси на встрече с президентом Азербайджана Алиевым еще раз подчеркнул, что для Ирана неприемлемы какие-либо изменения исторических границ и региональной геополитики. Об этом на своей странице в Twitter написал заместитель руководителя аппарата президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди.

<Президент Раиси дал ясно понять президенту Азербайджана Алиеву, что какое-либо изменение исторических границ, региональной геополитики, транзитных маршрутов Иран- Армения неприемлемо. Также неприемлемо европейское военное присутствие под каким бы то ни было предлогом. Запад не может отвлечь нас от стратегических интересов>, - отметил Джамшиди.