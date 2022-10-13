Четверг, 13 Октября 2022 19:12

АрмИнфо.Президент РФ Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев не обсуждали идею проведения трехстороннего саммита Россия-Армения-Азербайджан, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Такая тема не стояла сейчас", - как передает РИА Новости, сказал Оверчук журналистам.

Напомним, что 12 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Россия намерена предложить Армении и Азербайджану провести очередной трехсторонний саммит, в ближайшее время планируется согласовать сроки его проведения, заявил. Согласно РИА Новости, он отметил, что Россия активно содействует нормализации связей между Азербайджаном и Арменией, при этом в Москве считают, что "ключом к достижению устойчивого мира и решению всех проблем в регионе является реализация трехсторонних договоренностей, достигнутых при активном участии российского президента>. <Мы, конечно, видим, что в эту работу (по нормализации отношений Армении и Азербайджана - ред.) пытаются вклиниться внерегиональные игроки, в частности, ЕС и США. Но они в основном используют наши наработки и, конечно, основополагающие договоренности были достигнуты в 2020 и 2021 годах при нашем активном участии", - добавил Ушаков.

Сегодня же в Астане в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным глава Азербайджана Ильхам Алиев заверил, что настроены на долгосрочный мир и со своей стороны, <предложили достаточно конструктивные тезисы для того, чтобы этот мир был наконец достигнут>.