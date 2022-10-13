Четверг, 13 Октября 2022 18:50

АрмИнфо. Россия держит в поле зрения вопросы урегулирования между Азербайджаном и Арменией, заявил президент РФ Владимир Путин 13 октября на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"Естественно, мы всегда в поле зрения держим вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе. Надеюсь, этим случаем воспользуемся, чтобы по всем вопросам переговорить еще раз и сверить часы", - как передает пресс-служба Кремля, сказал Путин.

По его словам, Россия остается одним из ведущих торгово-экономических партнеров. "Товарооборот растет: 4,5 миллиарда инвестиций долларов в азербайджанскую экономику вложили наши экономические операторы.

Регулярно встречаются сопредседатели межправкомиссии, работа идёт по предложенному Вами плану, который рассчитан до, по-моему, 2024 года включительно, по ряду перспективных интересных проектов, которые были Вами предложены", - добавил он.

Алиев, в свою очередь отметил, что рад тому, как развиваются отношения между двумя странами. "Они вышли, я думаю, на самый высокий уровень, на уровень союзнического взаимодействия, и по многим вопросам мы очень активно продвигаемся", - сказал он.

Президент Азербайджана подтвердил: по торгово-экономическим связям рост товарооборота есть. "Те проекты, которые сейчас мы наметили и согласовали на предыдущих встречах, позволят нам ещё больше нарастить взаимную торговлю. Также вопросы, связанные с транспортом, энергетикой, связанные с сотрудничеством в гуманитарной сфере", - по всем направлениям мы видим позитивную динамику.

И конечно, на каждой встрече мы не обходим стороной вопросы нашего региона, вопросы безопасности, достижения мира в регионе. Сегодня мы об этом тоже поговорим. Мы настроены на долгосрочный мир и со своей стороны, мы считаем, предложили достаточно конструктивные тезисы для того, чтобы этот мир был наконец достигнут", - отметил он.