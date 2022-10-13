Четверг, 13 Октября 2022 17:51

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 4, 10, 12, 12/1, 14 на улице Эстонакан, жилой дом 29 на улице Абеляна, здание школы N126, жилые дома 2/2, 2/3, 24/2, 30/б, 26/1 на улице Меликяна, абоненты-жильцы улицы Меликяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 4, 14, 16, 18, 1/19, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30 на улице Ташкент, 1, 1/5, 2, 2/3, 3, 2/4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 на переулке Ташкент и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже;

11:00-17:00 жилой дом 17а на улице Ехбайрутяна, жилые дома 21, 34 на улице Манандяна, жилой дом 16 на пр. Багратуняца, жилые дома 10, 10/1 на улице О. Овсепяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), пантеон ‘Ераблур”, ООО “Тоята Сервис”, “Медитек” и субпотребители, завод “Веркатбетоня конструкцианер”, ООО “Кейр Груп”, частично квартал “Киликия”, жилые дома 10-24 на улице Чаренца; 18/1-18/4 на пр. Аршакуняца, абоненты-жильцы жилых домов 19, 21, 23, 48, 54 на улице Брюсова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2/1, 2/2, 4, 7, 8, 8А, 9, 99, 224 и частные дома 1-41Б в кв. “Канакер ГЭС”, жилой дом 8 на улице Шрджанцик Тоннель, частные дома 9/16,11, 22/5, 333 на улице Гапанцяна, жилой дом 34 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 12, 12/1 на пр. Комитаса, частные дома 15-52 на улице Царава Ахбюра, частные дома 2-40/1 на 9-ой улице, 1-14 на 10-ой улице Канакера;

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Арагац, Айтах и Ферик;

Арагацотнской области:

11։00-17։00 частично город Аштарак;

в Араратской области:

10։00-13։00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Овташат; частично село Айанист;

10։30-16։00 села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня; частично села Хачпар, Гукасаван, Овташат;

11։00-15։00 частично село Азатаван;

11։00-16։00 жилой дом 97 на улице Огостоси 23, частично улицы Маркса, Товмасяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 села Сараван, Сараландж, Угедзор;

11։00-15։00 частично село Арпи; села Шатин, Артабуйнк, Орбатех, Ехегис;

в Котайкской области:

10։00-11։30 общины Арзакан, Алапарс, станции сотовых операторов “Телеком Армения», “Юком”, “Виваселл-МТС”, газозаправочная станция “Ашнах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 общины Аргель, Карашамб, Тегеник, садоводческие компании ‘Аргель”, “Сапфир”, “Цахканоц”, ‘Бжишкнер”, ‘Наири”, “Труд”, станции сотовых операторов “Телеком Армения», “Юком”, “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенные пункты Личка, Верин Геташена полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–14:00 населенный пункт Цовинар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։30 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”;

в Ширакской области:

10:00-16:00 частично село Гоговит в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 частично село Исаакян в Анийском регионе;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Саратовка, Новосельцево;

11:00-17:00 улицы Джравазани, Зоравара Андраника, Шестакова, кварталы “Баграмян”, “Санаин Каяран”, жилой дом 8 на улице Марти 8 в городе Алаверди.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 39, 41 в 4-ом квартале Давташена; детский сад N3, абоненты-жильцы улиц Отяна, Р.Меликяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 жилые дома 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 на 6-ой улице Нубарашена;

11։00-17։00 Дворец Культуры «Наири», жилые дома 12а, 24, 28. 34 на улице Чехова, жилой дом 12 на пр. Багратуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 4, 5, 6, 8А на улице Шахсуваряна, жилые дома 3, 7, 9, 10, 11 на улице Ширванзаде, частные дома на 39-ой улице Арабкира, частные дома 1-8 на 45-ой улице, 2-47 на 47-ой улице Арабкира; жилой дом 7 на улице Агатангехоса, жилые дома 29, 29а на улице Хоренаци, абоненты-жильцы жилых домов 40, 40/13 на улице Дзорапи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Арташар;

в Араратской области:

10։00-11։30 села Сисаван и Ванашен;

10։00-13։00 частично села Аралез и Нор Кянк;

10։00-16։00 частично села Шагап и Урцадзор;

11։00-13։00 частично село Мхчян;

11։00-16։00 частично улица Маркса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат; село Суренаван;

13։30-15։30 частично село Хнаберд;

в Вайоц Дзорской области:

10։00-16։00 село Нор Азнваберд;

11։00-15։00 частично село Арпи;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично села Котайк и Катнахбюр;

в Гегаркуникской области:

10:30-16։30 села Личк, Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-16։00 села Гетик, Мартуни, Айгут, Дпрабак, Калаван, Барепат, МГЭС «Эрик», «Гетик-1»;

в Ширакской области:

10:00-14:00 частично село Бавра в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 частично улицы 1, 4, 5, 8, 10 села Сарнахбюр в Анийском регионе; села Бердашен, Алвар, Заришат, Еризак, Пагакн в Амасийском регионе;

в Сюникской области:

09:20-12:00 жилые дома 5, 6, 7 на улице Гая в городе Каджран.