Четверг, 13 Октября 2022 17:50

АрмИнфо. В Ереване секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с делегацией во главе с председателем Национального собрания Нагорного Карабаха Артуром Товмасяном.

Как сообщает пресс-служба Совбеза РА, в состав делегации также входили министр иностранных дел РА Давид Бабаян, советник президента РА Масис Маилян, постоянный представитель РА в РА Сергей Казарян и председатель постоянной комиссии по внешним связям Национальное Собрание Ваграм Балаян.

На встрече Армен Григорян представил подробности продолжающегося переговорного процесса по всем направлениям, затем стороны обменялись мнениями и представили оценки относительно ситуации с безопасностью, создавшейся вокруг Армении и Нагорного Карабаха.

Напомним, что рабочая делегация во главе с президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном прибыла в Ереван в начале этой недели для обсуждения с властями Армении ситуации, создавшейся вокруг Арцаха и Республики Армения. Основная цель визита - обсуждение плана на 2022 год, четырехстороннюю пражскую декларацию от 6 октября, согласно которой Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность признать территориальную целостность и суверенитет друг друга. В состав арцахской делегации входят председатель Национального Собрания Арцаха Артур Товмасян, министр иностранных дел Давид Бабаян, председатель комитета по внешним связям Арцаха Ваграм Балаян и советник президента Арцаха Масис Маилян.

Визит был инициирован после массовых акций протеста в Степанакерте на площади Возрождения (8-9 октября), в ходе которых прозвучали призывы к армянским властям прекратить антинациональную политику, ведущую к признанию Республики Арцах (НКР) частью Азербайджана.

Добавим также, что накануне состоялась встреча премьер-министра Ра Никола Пашиняна с президентом Арцаха Араиком Арутюняном. Согласно армянским СМИ, Пашинян не принял всю делегацию, прибывшую из Арцаха. Более того, отмечается, что Арутюнян 4 дня ожидал аудиенции у премьер-министра РА.