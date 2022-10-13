Четверг, 13 Октября 2022 17:48

АрмИнфо. В стратегии Национальной безопасности США на период до 2022 года Армения не упоминается вообще. Об этом написал на своей странице в Фейсбук эксперт центра "Орбели" Джонни Меликян.

По его словам, в документе администрации Байдена-Харриса описывается стратегия в отношении Грузии, Молдовы и Южного Кавказа, без какого-либо упоминания об Армении.

"Поскольку мы поддерживаем Украину, мы также будем работать над повышением стабильности и устойчивости других демократий. Мы будем поддерживать европейские устремления Грузии и Молдовы и их приверженность важным институциональным реформам: Мы будем поддерживать дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Южном Кавказе", - процитировал он выдержку из национальной стратегии.

В документе, опубликованном на сайте Белого Дома, также отмечается, что США продолжат взаимодействовать с Турцией для укрепления ее стратегических, политических, экономических и институциональных связей с Западом.

Добавим также, что в Стратегии администрации Байдена отмечается, что Соединенные Штаты будут продвигать свои жизненно важные интересы и стремиться к свободному, открытому, процветающему и безопасному миру. "Мы будем использовать все элементы нашей национальной мощи, чтобы превзойти наших стратегических конкурентов; решать общие задачи; и формируют правила дорожного движения.

Стратегия основана на наших национальных интересах: защищать безопасность американского народа, расширять экономические возможности, а также реализовывать и защищать демократические ценности, лежащие в основе американского образа жизни", - отмечается в документе.

Согласно Стратегии, для достижения этих целей США будут: инвестировать в основные источники и инструменты американской власти и влияния; создавать как можно более сильную коалицию наций, чтобы усилить коллективное влияние для формирования глобальной стратегической среды и решения общих проблем; а также модернизируют и укрепят собственные вооруженные силы, чтобы они были готовы к эпохе стратегического соперничества.

"Впервые годы этого решающего десятилетия будут определены условия геополитической конкуренции, а окно возможностей для решения общих проблем будет сужаться. Мы не можем успешно конкурировать в формировании международного порядка, если у нас нет четкого плана решения общих проблем, и мы не можем этого сделать, если не осознаем, как усиление конкуренции влияет на сотрудничество, и не будем действовать соответствующим образом", - отмечается в документе.