Четверг, 13 Октября 2022 17:25

АрмИнфо. В августе этого года фестиваль HAYA порадовал жителей Еревана новостью о предстоящем в октябре концерте всемирно известной американской певицы, обладательницы шести <Грімми> и прочих наград Кристины Агилеры.

Однако сегодня организаторы Фестиваля заявили о переносе концерта, новая дата которого будет анонсирована в ближайшем будущем.

<Фестиваль "HAYA" совместно с командой любимой исполнительницы, разделяют душевное состояние граждан нашей страны и в связи с этим приняли решение об изменениях даты проведения концерта в Ереване>, - говорится в сообщении организаторов.

Согласно источнику, все заранее купленные билеты будут действительны.

Напомним, что концерт Агилеры должен был состояться 22 октября на стадионе <Раздан>.

Отметим, что фестиваль HAYA - это инициатива, миссия которой заключается в создании в Армении нового формата и стандартов концертного сотрудничества. Фестиваль предусматривает проведение масштабных мероприятий, количество зрителей на которых превысит 10 тыс. Инициатива намерена открыть новую страницу для туризма Армении и стать стимулом для экономического развития страны. Учредителем фестиваля является директор Международного музыкального фестиваля <Ереванские перспективы> Сона Ованнисян.

В рамках фестиваля в Армении выступили мэтры Пласидо Доминго, Андреа Бочелли, Шарль Азнавур, Джордж Бенсон, Лара Фабиан, Гару, Джо Кокер, Горан Брегович, Лондонский и Берлинский филармонические оркестры, ZAZ, 50 Cent и др.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Гегаркуникской, Вайоцдзорской и Сюникской областей с применением БПЛА. В результате азербайджанской агрессии с армянской стороны погибло свыше 200 человек, в том числе гражданские лица