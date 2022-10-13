Четверг, 13 Октября 2022 16:46

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с рабочим визитом прибыл в Республику Казахстан. В международном аэропорту Астаны премьер-министра встретил первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Пашинян в Астане примет участие в очередном заседании Совета глав государств-участников СНГ.

Вместе с ним в Казахстан поехал также вице-премьер Мгер Григорян. В Астане находится также глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Отметим, что в ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово- экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности. В частности, в целях дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере безопасности главы государств утвердят очередную программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы. В контексте особой роли культурной составляющей в интеграционном взаимодействии главы государств по инициативе Республики Казахстан планируют принять Заявление о развитии сотрудничества в области культуры. Состоится подписание ряда международных договоров, предусматривающих взаимодействие по линии избирательных органов, а также по вопросам противодействия коррупции. На саммите также планируется принять решение о передаче председательств в СНГ в 2023 году Кыргызской Республике и проведении очередного заседания Совета глав государств в Бишкеке.