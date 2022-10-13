Четверг, 13 Октября 2022 16:21

АрмИнфо.Проект объединения трех ВУЗов Армении (Ереванского лингвистического университета им. В. Брюсова, Педагогического университета и Физкультурного института) имеется, однако для студентов и профессорско-преподавательского состава резких изменений не предвидится.

Об этом в ходе брифинга 13 октября заявил министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян, отметив, что данный проект обсуждался с ректорами ВУЗов еще в августе с.г.

В частности, он заверил, что в основе подобного решения лежит подход обеспечения высокого качества образования. <Ничего не закрывается, вакансии не сокращаются>, - сказал министр. С объединением трех ВУЗов, по словам Думаняна, сократятся только рабочие места 2 из 3 ректоров. Вместе с тем он заверил, что все три здания сохранятся, и все останутся на своих местах. <Никаких переездов, никаких новых комнат не будет>, - сказал он. При этом глава ведомства напомнил об идее Академического городка, предусматривающего уже широкомасштабные действия по линии ВУЗов, которые будут включены в концепт городка.

В связи с тем, что с объединением ВУЗов уже будет создана новая организация, по словам министра, предполагается изменение наименования.

Отметим, что 2 дня подряд студенты Ереванского лингвистического университета им. Брюсова проводят акции протеста в связи с появившейся информацией о том, что ВУЗ планируют объединить с Педагогическим университетом им. Х. Абовяна и Физкультурным институтом. Студенты инициировали сбор подписей против введенного в оборот проекта. На данный момент собрано уже 2063 подписей. По словам студентов Лингвистического университета, документ подпишут все, поскольку в ВУЗе нет студента, который был бы <за> объединение с 2 другими ВУЗами.

Напомним, что вчера ректор Ереванского лингвистического университета им. В. Брюсова Карине Арутюнян сообщила, что от имени ВУЗа официально обратится в Министерство образования, науки, культуры и спорта, лично к министру, а также к председателю Попечительского совета, чтобы организовать обсуждение касаемо данного процесса. <Этот вопрос не обсуждался со студентами и сотрудниками университета, мы должны сообщить о наших опасениях, нас должны выслушать. У этого университета почти 90-летняя история, у него свое уникальное положение, как в системе высшего образования, так и в Армении в целом, он пользуется большим авторитетом, и мы не хотим, чтобы наш университет объединился с каким-либо другим университетом ни при каком сценарии>, - сказала Арутюнян.

Меж тем, отметим, что в армянских СМИ распространяют сведения о том, что здание Лингвистического университета им. В.Брюсова будет продано частному лицу. Согласно слухам, муссируемым в средствах массовой информации, здание намерен приобрести член правящей фракции Гражданский договор Хачатур Сукиасян.