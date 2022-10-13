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АрмИнфо.С 13 по 22 октября 2022 года в Армении будет проведена очередная, уже третья по счету в истории независимой РА перепись населения.
Переписи и всеобщие сельскохозяйственные переписи проводятся не реже одного раза в 10 лет. Ранее всеобщие переписи населения в Армении проводились в 2001 и 2011 годах.
"Учитывая правовой режим карантина, установленный в республике в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, ограничивающим осуществление подготовки и организации выездной переписи, срок проведения очередной переписи в Республике Армения перенесен с 2020 на 2022 год",- говорилось в соответствующем решении правительства от 7 апреля с.г.
Как отмечали в кабмине, в 2022 году подготовительные работы по переписи были организованы с использованием руководств и процедур по применению комбинированного метода проведения переписи населения ООН и Европейской экономической комиссии ООН 2020 года, со сбором основных показателей, получаемых из Государственного регистра населения, и данных, определяемых программой переписи населения с выборочным опросом в 25%.
В анкете (впервые будут в электронной версии) будет 39 основных вопросов и 5 вопросов об условиях жизни. Среди них: ФИО, дата рождения, месяц, год, пол, личные регистрационные данные и т.д., страна гражданства, вторая страна гражданства, основные источники средств к существованию. Будут также вопросы о членах домохозяйства, их месте нахождения, об образовании, состоянии здоровья, трудоустройстве, жилищных условиях, семейном положении, роде занятий и т.д., о состоянии здоровья.
Есть определенные вопросы, касающиеся национальности, языке, религии, на которые люди имеют право не отвечать.
Результаты переписи будут готовы через 1 год.
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|Тойво Клаар: Евросоюз занимает хорошую позицию в направлении содействия нормализации азербайджано-армянских отношений
|Минобороны Армении изучает новое видео о пытках армянских военнопленных
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