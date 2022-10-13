Четверг, 13 Октября 2022 16:19

АрмИнфо.Из Еревана и Степанакерта ответили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который сегодня пожаловался на то, что якобы для разминирования территорий Арцаха, перешедших под азербайджанский контроль после 44-ой войны Азербайджану понадобится 30 лет.

Так, пресс-секретарь Армии обороны Арцаха Сурен Сарумян подчеркнул, что Армия обороны Арцаха заминировала только территории линии соприкосновения с вооруженными силами Азербайджана. При этом он напомнил, что этот процесс осуществлялся обеими сторонами.

В свою очередь посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян констатировал, что не сумев расселить азербайджанцев в оккупированных армянских селах Арцаха (Нагорного Карабаха), Ильхам Алиев говорит об одном миллионе противопехотных мин. "Он говорит, что на их обезвреживание ему нужно 30 лет и 25 миллиардов долларов. На самом деле мины ставились во время первой карабахской войны по обе стороны от линии соприкосновения, а не в населенных пунктах", - отметил Марукян в своем Твиттер.

Отметим, что Алиев 13 октября выступая на VI саммите по мерам взаимодействия и доверия в Азии (СМВДА) в Астане заявил о том, что "якобы Армения установила более миллиона противопехотных мин на территориях Азербайджана (Нагорный Карабаха- ред,)".

"Чтобы очистить от мин все территории необходимо почти 30 лет и $25 млрд", - сказал Алиев.