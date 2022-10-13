Четверг, 13 Октября 2022 13:38

АрмИнфо.Сегодня, 13 октября, фонд развития "The FUTURE ARMENIAN" и платформа сотрудничества "реАрмения" подписали меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба Фонда, этим меморандумом фонд развития "The FUTURE ARMENIAN" и "реАрмения" подтверждают свою общую цель - способствовать устойчивому развитию и процветанию Армении посредством эффективного сотрудничества всех армян.

Согласно протоколу о сотрудничестве, стороны могут предоставлять друг другу свои коммуникационные площадки, обеспечить обмен опытом, а также формировать совместные рабочие группы с целью обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, и поиска решений.

"Меморандум, подписанный с платформой сотрудничества "реАрмения", является первым для фонда развития "The FUTUTRE ARMENIAN", однако фонд полон решимости сформировать общеармянскую сеть сотрудничества, направленную на формирование общего видения будущего Армении и армянского народа и реализации общеармянских целей", - говорится в сообщении Фонда. The FUTURE ARMENIAN - это общественная инициатива, созданная армянами и друзьями Армении для того, чтобы сформировать общее понимание устойчивого развития государства Армения и армянской нации. Мы приглашаем всех стать соавторами инициативы и её 15 целей, представленных ниже, принять участие в предстоящих дискуссиях о том, каким должно быть будущее Армении и армянского народа и как его достичь, и внести свой вклад в совместное планирование следующих шагов