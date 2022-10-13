Четверг, 13 Октября 2022 13:32

АрмИнфо.В Следственном управлении СНБ РА инициировано уголовное производство с целью проверки достоверности информации об использовании территории Армении для провоза взрывчатки для подрыва Крымского моста. Об этом сообщает пресс-служба СНБ Армении.

В ведомстве напомнили, что ранее в СМИ была опубликована информация о том, что взрывчатые вещества, использованные для совершения теракта на Крымском мосту 8 октября 2022 года, были спрятаны в грузовике, которым управлял гражданин РА, въехавший в Республику Армения из-за границы, а затем направившийся в РФ.

"В целях проверки достоверности полученных сведений и выяснения всех обстоятельств дела в следственном управлении СНБ РА инициировано уголовное производство в связи с очевидными случаями пособничества международному терроризму, контрабанды взрывчатых веществ через границу ЕАЭС группой лиц по предварительному сговору, а также подделка документов. В рамках производства, начатого по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА, проведены допросы, конфискация, и другие следственные и судебные действия", - сообщили в СНБ РА.

При этом подчеркивается, что предварительное следствие продолжается, в целях выяснения действительных обстоятельств дела проводятся неотложные следственные и оперативно-розыскные комплексные мероприятия с использованием всех возможных средств правового инструментария. Результаты будут представлены общественности.

Как ранее сообщало АрмИнфо, ФСБ РФ раскрыло имена организаторов подрыва Крымского моста. Согласно ведомству Федеральная служба безопасности задержала восьмерых соучастников подготовки теракта.

"Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлись Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура", - говорилось в сообщении.

В ФСБ добавили, что в настоящий момент в рамках уголовного дела задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении (Терчанян Артур, 1985 г.р.), участвовавшие в подготовке преступления.

Меж тем, накануне в КГД Армении заявили, что ввоз, таможенный контроль, рентгенологическое исследование, растаможка, оформление документов, экспортные процессы вышеуказанного груза проведены в надлежащем и законном порядке, при физическом и ренген-осмотре грузовика. В КГД подчеркнули, что на въезде и при выезде из Армении какого-либо фактора риска не выявлено. Сохранены копии всех документов, подтверждающих вышеуказанные факты, а также снимки рентген-аппарата и зафиксированного камерами видеонаблюдения в зонах таможенного контроля процесса.

Примечательно, что грузинские власти во все заявили, что указанный ФСБ России грузовик не пересекал грузинскую таможню.