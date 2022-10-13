Четверг, 13 Октября 2022 13:01

АрмИнфо.<Моя страна, моя демократическая страна, недавно подверглась агрессии со стороны своего авторитарного соседа>, - заявил на осенней сессии Парламентской ассамблее Совета Европы руководитель армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер НС Рубен Рубинян.

По его словам, нападение было абсолютно беспочвенным и неоправданным. Были убиты мирные жители, разрушены населенные пункты и гражданская инфраструктура.

<Почему это случилось? Произошло это потому, что агрессор ранее не был осужден. Во время последней сессии я говорил об очередном азербайджанском вторжении на суверенную территорию Армении в 2021 г. Говорил об армянских военнопленных, которые до сих пор удерживаются в Азербайджане. Они все еще находятся там. Сейчас, спустя несколько месяцев, у нас новая агрессия, новая оккупация, новые военнопленные, некоторые из них убиты, и есть кадры их расстрела азербайджанцами сразу после захвата. Все это произошло потому, что азербайджанцы ранее не были осуждены>, - заявил глава армянской делегации.

Он отметил, что после него на сессии выступит глава азербайджанской делегации Самед Сеидов. <Скорее всего, он собирается апеллировать к

старой доброй азербайджанской традиции отрицания, говоря, что азербайджанской агрессии не было. Он собирается сказать, что вторжения на армянскую территорию нет, но Армения это заслужила. Почему? Потому что это его работа. Функция г- на Сеидова здесь - оправдать действия, незаконные преступления своего авторитарного правительства. Руководствуясь необходимостью говорить в этой организации о мире, хочу сообщить, что председатель ПАСЕ г-н Кокс пригласил меня и г-на Сеидова на встречу в Париж в рамках заседания Мониторинговой комиссии. Встреча была назначена на 15 сентября. Почему этого не произошло? По очень простой причине - за два дня до встречи моя страна подверглась азербайджанской агрессии, и я не поехал в Париж. Уважаемые коллеги, можно говорить о мире, когда ваши партнеры хотят говорить о мире. Невозможно говорить о мире, пока стреляют в тебя, пока оккупируют твою территорию. Просто невозможно! Понимаю, что многие из наших партнеров не хотят принимать чью-либо сторону, когда речь идет о Нагорно- Карабахском конфликте. Согласен - сложно. Но здесь другое. Это тот случай, когда напавшая на своего демократического соседа и оккупировавшая его территорию авторитарная власть должна быть осуждена! Азербайджанские войска должны немедленно покинуть территорию Армении, а армянские военнопленные должны быть освобождены", - заявил Рубен Рубинян.