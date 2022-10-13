Четверг, 13 Октября 2022 13:00

АрмИнфо. В ближайшее время Армению посетит большая делегация Палаты представителей американского Конгресса. Об этом сообщает американист Сурен Саркисян.

По его словам, в отличие от делегации спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, эти 7 конгрессменов не занимают проармянской позиции.

"Более того, только один из них является членом армянского комитета. Инициатива принадлежит Демократическому партнерству Палаты. Обычно участники этой инициативы посещают Украину, Грузию и Армению", - резюмировал эксперт.

Отметим, что Нэнси Пелоси находилась в Ереване 16-18 сентября. В рамках визита, Пелоси провела брифинг для журналистов, на котором обвинила Азербайджан в агрессии в отношении Армении. Более того, выразив поддержку Вашингтона Еревану, Пелоси подчеркнула, что ценность и важность ее визита заключается также в том, чтобы услышать и понять, как и что могут они сделать в вопросах экономики и безопасности, какие ожидания имеются у Армении, это касается также вопросов оборонного сотрудничества.