Четверг, 13 Октября 2022 12:59

АрмИнфо. Правительство Армении 13 октября одобрило предложение о подписании соглашения <Об образовании консультативного совета руководителей избирательных органов государств-участников Содружества Независимых Государств>.

Консультативный совет создается для обеспечения сотрудничества между избирательными органами государств - участников СНГ в целях содействия совершенствованию избирательного процесса в государствах - участниках СНГ с учетом опыта государств - участников СНГ в области проведения выборов и референдумов в соответствии с законодательством и международными обязательствами государств - участников СНГ.

Основными задачами Консультативного совета являются: содействие развитию сотрудничества избирательных органов государств - участников СНГ в сфере организации и проведения выборов, референдумов; разработка рекомендаций по совершенствованию избирательного процесса в государствах - участниках СНГ, правовой базы Содружества в области обеспечения и защиты избирательных прав и свобод граждан, организации и проведения демократических выборов.

Основными функциями Консультативного совета являются: взаимодействие с органами СНГ, координация деятельности Консультативного совета и специализированных подразделений органов Содружества, осуществляющих деятельность в сфере организации и проведения выборов, референдумов; обмен информацией по вопросам организации работы избирательных органов государств - участников СНГ; координация деятельности центральных избирательных органов государств - участников СНГ по вопросам организации ими форумов, научно-практических конференций, семинаров по обмену опытом в сфере организации и проведения выборов, референдумов; рассмотрение вопросов совершенствования подготовки специалистов, участвующих в избирательном процессе, и повышения их квалификации в части эффективной организации выборов, референдумов и их проведения на основе передового опыта; разработка и осуществление практических мер, направленных на поддержание сотрудничества и обеспечение совместных действий с международными организациями по вопросам избирательных систем и технологий, законодательства о выборах (референдумах) , методики наблюдения за выборами (референдумами) , а также участие в организации и проведении международных семинаров и конференций по данной проблематике; решение других вопросов, требующих совместных действий.