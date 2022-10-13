Четверг, 13 Октября 2022 12:55

АрмИнфо.Армения воздержалась при голосовании в ГА ООН по резолюции "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН".

Как сообщает пресс-служба ООН, Генеральная Ассамблея ООН 143 голосами "за" при 5 "против" и 35 воздержавшихся приняла резолюцию "Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН". В ней государства "осудили организацию Российской Федерацией незаконных так называемых референдумов". Армения была в числе воздержавшихся государств, наряду с такими странами как Индия, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

Против голосовали - Беларусь, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия.

Примечательно, что соседний Азербайджан и вовсе не участвовал в голосовании.

В ходе заседания Генеральная Ассамблея вновь подтвердила свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.?

"Генеральная Ассамблея осуждает организацию Российской Федерацией незаконных так называемых референдумов в регионах, находящихся в пределах международно- признанных границ Украины, и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины после организации вышеупомянутых референдумов", - говорится в принятой резолюции.

Ее соавторы заявили, что "противоправные действия" России относительно незаконных референдумов, проведенных 23-27 сентября 2022 года в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях Украины, и последующая попытка незаконной аннексии этих областей не имеют юридической силы и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих областей Украины.?

Генеральная Ассамблея ООН потребовала от Москвы немедленно и безоговорочно отменить свои решения от 21 февраля и 29 сентября 2022 года, касающихся статуса отдельных районов Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей, "поскольку они являются нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и идут вразрез с принципами Устава ООН".

Резолюция была принята на 11-й чрезвычайной специальной сессии по Украине. Она была возобновлена в понедельник. На заседании выступили около 80 ораторов.

Спецсессия, напомним, проводится на основании голосования, которое состоялось в Совете Безопасности 27 февраля 2022 года, и принятой в 1950 году резолюции "Единство во имя мира". Это процедура позволяет обходить вето какого-либо из постоянных членов Совбеза, в данном случае - России, которая ранее блокировала в Совете Безопасности резолюцию, осуждавшую ее действия на территории Украины.