Четверг, 13 Октября 2022 12:51

АрмИнфо.Армения откажется от трехмесячных сборов резервистов. Об этом сообщил министр обороны РА Сурен Папикян 13 октября на заседании кабмина.

По его словам, в ближайшее время оборонное ведомство выступит с законодательной инициативой, согласно которому нынешние трёхмесячные сборы будут заменены на 25- дневные. В частности, в течение 7 дней участник сборов будет проходить военную подготовку, 14 дней - нести боевое дежурство. Остальное время отводиться на организационные работы.

При этом, сборы станут обязательными для всех военнообязанных граждан РА. Гражданам, пребывающим в запасе, будет предоставлена возможность самому выбрать сроки участия в сборах.

Помимо этого, как указал министр, в скором времени женщины смогут проходить огневую подготовку на стрельбищах страны.