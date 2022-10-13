Четверг, 13 Октября 2022 12:50

АрмИнфо. Принят к производству очередной иск генеральной прокуратуры Армении о конфискации незаконно нажитого имущества. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Источник отмечает, что речь идет об имуществе бывшего главы общины Раздан Арама Даниеляна и взаимосвязанных с ним двух лиц. Генеральная прокуратура настаивает о конфискации 11 объектов недвижимого имущества в Ереване, а также в Котайкской и Гегаркуникской областях и 3 транспортных средств. В случае невозможности конфискации имущества должна быть оплачена сумма в размере 653 млн 399 тысяч драмов, начисленная на основе минимальной рыночной стоимости имущества.

<Генеральная прокуратура РА продолжает процесс подачи в Антикоррупционный суд РА исков о конфискации незаконных активов. Происходи это в в тех случаях, при которых судебными решениями уже применены средства предварительного обеспечения иска>, - говорится в сообщении надзорного органа.