Четверг, 13 Октября 2022 12:49

АрмИнфо. Министерство бороны Армении предложило повысить денежное довольствие военнослужащих-контрактников путем установления надбавок по результатам добровольной аттестации.

Правительство РА 13 октября одобрило инициативу об утверждении и признании неотложным пакета законопроектов <О внесении изменений в Закон РА <Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности> и <О внесении изменений и дополнений в Закон <О военной службе и статусе военнослужащих>.

Как отметил глава оборонного ведомства Армении Сурен Папикян, принятие пакета законопроектов нацелено на повышение привлекательности военной службы по контракту и при необходимости создания предпосылок для развития профессиональной службы по контракту путем установления надбавки офицерам, прапорщикам и рядовым, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением боевых задач, планированием или контролем.

Военнослужащие, впервые занимающие указанные должности, или вновь принятые на службу из запаса, подлежат аттестации не ранее трех месяцев со дня поступления на должность, но не позднее начала четвертого месяца несения службы. При получении права на получение надбавок, сумма им будет начисляться со дня назначения на должность.

Военнослужащему-контрактнику после не прохождения аттестации с первого раза, в течение года будет предоставлена еще одна попытки пройти тестирование. Если они и во второй раз не <осилят> аттестацию, то с ними контракт не будет продлен.

Кроме того, военнослужащие-контрактники, получающие надбавку по результатам аттестации, будут подлежать аттестации один раз в три года на той же должности для продолжения начисления надбавки.

В свою очередь, премьер-министр Никол Пашинян отметил, что проект является первым шагом к формированию профессиональной армии в Армении, а в результате принятия данного проекта зарплаты военнослужащих вырастут практически вдвое.

Как говорится в пояснении к документу, в случае принятия законопроекта, возникнет необходимость в дополнительных финансовых ресурсах, общий объем которых в случае полной аттестации и выплаты надбавок военнослужащим, занимающим соответствующие должности в Вооруженных Силах, с 2023-го и к концу третьего года может составить 60 млрд драмов.

Напомним, что ранее правительство Армении приняло решение о предоставлении квартиры в Ереване офицерам, окончившим военное учебное заведение. В частности, в для выпускников военно-учебных заведений, назначенных на офицерские должности в системе Минобороны, был установлен новый вид жилищного обеспечения - безвозмездное получение квартиры и право на ее безвозмездное пользование. Регулирование распространяется на военнослужащих, которые поступят в военно-учебные заведения после 1 июля 2022 года и заключат соответствующий договор, на основе которого получат служебную квартиру. Для курсантов второго и других курсов военного университета будут установлены другие льготы по приобретению жилья. В случае, если военнослужащий в процессе службы по различным причинам признается негодным к ее продолжению и получает инвалидность, данное жилье передается ему в собственность. В случае гибели военнослужащего или его смерти квартиры передаются в собственность его семье. Спустя 20 лет военной службы офицер получает квартиру в свою собственность. Порядок и условия передачи жилья в безвозмездное пользование будут установлены решением правительства.