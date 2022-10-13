Четверг, 13 Октября 2022 12:48

АрмИнфо.Глубоко обеспокоены новыми сообщениями о насилии в отношении военнопленных во время боевых действий 12-14 сентября. Об этом говорится в сообщении Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.

"В результате полного и беспристрастного расследования виновные должны быть привлечены к ответственности. Возвращение Баку 17 армянских военнопленных 4 октября было значительным и позитивным шагом вперед", - подчеркнули в Бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США в своем микроблоге в Твиттер.

11 октября азербайджанскими пользователями в сети было распространено видео с кадрами пыток раненных армянских военнослужащих, по всей видимости, снятое во время сентябрьской

агрессии Азербайджана.

В этой связи правозащитник, отстаивающая права армянских военнопленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян отметила, что опубликованное видео о пытках армянских пленных является новым: личность трех военнослужащих, замеченных на видео, установлена. "Азербайджанцы их пытали и убили, после чего армянская сторона получила их тела. Это видео определенно подтверждает, что большее количество армянских военнопленных были убиты во время пленения", - отметила она.