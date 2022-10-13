Четверг, 13 Октября 2022 12:46

АрмИнфо.Текущей ночью азербайджанцы осуществили масштабную хакерскую атаку на армянские сайты. Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян.

Он отметил, что в результате атаки были взломаны более 200 армянских сайтов. Хакерским атакам, в частности, подверглись официальные сайты Министерства финансов Арцаха, городской общины Гюмри, <Южно- Кавказской железной дороги> и др.