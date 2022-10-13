Четверг, 13 Октября 2022 12:45

АрмИнфо. Франция не покупает газ у Азербайджана, у нее нет сделки с Баку. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире программы "Событие" на France 2, в ответ на вопрос, не является ли газовая сделка с Азербайджаном некой формой толерантности с этой страной.

При этом он подтвердил, что несколько Европейских стран приобретают газ у Азербайджана. "Конечно, у нескольких европейских стран есть газовые соглашения. Но я скажу вам, что касается Франции и что касается голоса Европы, я вам говорю с глазу на глаз, и для всех наших соотечественников наши ценности и наши принципы не купить, ни газом, ни маслом", заверил французский лидер.

В ответ на вопрос о том, что писатель и путешественник Сильвен Тессон, вернувшийся из Армении, написал Вам: "Армения не такая страна, как другие. Её голос, её территория, её культура, её горе, её земля делают её форпостом Европы", и в этой связи рискнет ли Франция вступаться за Армению, Макрон согласился с Тессоном по части того, что между Парижем и Ереваном уникальная связь. "Потому что Армения всегда боролась за некую универсальность в этом регионе, за толерантность, за дух мира...", - сказал президент Франции.

При этом Макрон не согласился, что Франция отпускает Армению. "Нет, это совсем не так. Могу сказать, что мы их не подводим. Армяне - это народ, с которым мы были. Наш флот помог этим людям чуть более века назад, когда там произошел геноцид. Мы боролись против отрицателей, ревизионистов геноцида, которому подверглась Армения. И многие семьи приехали во Францию, многие наши соотечественники имеют армянское происхождение и слушают нас", - сказал он.

Вместе с тем, касаясь положения Армении сегодня, он констатировал, что два года назад она пережила войну в Нагорном Карабахе, который, как видите, был территорией, не признанной на международном уровне. "По этому поводу были разногласия. И поэтому Армения находилась в Нагорном Карабахе, в этой стране, которая находилась в самом сердце Азербайджан. Азербайджан развязал страшную войну, с большим количеством смертей и ужасающих сцен, и она захватила эту территорию.

В сентябре Азербайджан предпринял несколько наступлений вдоль границы, в частности, очевидно, как мы видим на этой карте, для того, чтобы, вероятно, иметь возможность сделать коридор из одного конца своей территории в другой", - сказал Макрон.

При этом на вопрос ведущего, что может сделать Франция в этих условиях, французский лидер напомнил, что Париж категорично осудил эти действия Баку.

В этом ключе он напомнил, что сразу после сообщения об эскалации он лично связался по телефону с президентом Азербайджана Алиевым, и премьер-министром Армении Пашиняном, который через несколько дней приехал в Париж.

Макрон добавил, что Франция является одной из посреднических держав (сопредседательство МГ ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - ред.).

"Итак, прежде всего, я хотел, чтобы эти две страны были приглашены в Прагу во время Европейского политического сообщества. Это, кстати, позволило премьер-министру Армении впервые в новейшей истории встретиться с президентом Турции. И самое главное, в течение нескольких часов вместе с председателем Совета Европы мы свели вместе двух действующих лиц, то есть премьер-министра Армении и президента Азербайджана, и решили, прежде всего, что обе стороны были привержены признанию границ 1991 г. Эта белая линия", - сказал Макрон.

Глава Франции также обратил внимание, что стороны согласились на отправку гражданской миссии ЕС в регион для мониторинга соблюдения режима прекращения огня, чтобы международное сообщество могло затем занять позицию и восстановить порядок и уважение границ.

"И видите, все взаимосвязано. На этой границе то, что происходит уже два года и сегодня? У вас там 5000 русских солдат. И которые, якобы охраняют границу. В этом конфликте есть глубинный конфликт", - сказал он, обвинив Россию в использовании конфликта в пользу Азербайджана.

"Россия использовала этот конфликт, который насчитывал несколько десятилетий, и она вмешалась в этот конфликт. Она явно играла в игру Азербайджана, при соучастии Турции, и вернулась туда, чтобы ослабить Армению, которая еще недавно была страной, к которой она была близка. И видите, то, что там происходит, это дестабилизирующий маневр России, которая на Кавказе стремится создать беспорядок, чтобы ослабить и разделить нас всех",- подчеркнул Макрон.

При этом он добавил, что сегодня Франция обладает посреднической силой, и она это искренне использовала в ночь с четверга на пятницу (6 октября в Праге - ред.). "И мы не отпустим армян и Армению", - резюмировал Макрон, слова которого приводит Nouvelle d'armenie.