Четверг, 13 Октября 2022 12:43

АрмИнфо. Сборная Армении по футзалу досрочно обеспечила себе место в элитном раунде чемпионата мира 2024 года. Об этом сообщает Федерация футбола Армении.

Согласно источнику, накануне в городе Пльзень национальная сборная Армении разгромила своих чешских соперников со счетом 4:1 и досрочно

стала победителем группы D основного квалификационного раунда чемпионата мира по футзалу. В составе армянской сборной особо отличился Владимир Саносян, оформивший хет-трик, еще один гол на счету Артура Мелконяна.

Тем самым, национальная сборная Армении, набрав 9 очков, стала недосягаемой для соперников, у сборной Чехии 3 очка, у команды Боснии

и Герцеговины очков пока нет. В последнем матче, который пройдет в Ереване в марте 2023 года, сборная Армении примет сборную Боснии и Герцеговины, но этот матч уже ничего решать не будет.