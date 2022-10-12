Среда, 12 Октября 2022 19:55

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 13 октября отправится с рабочим визитом в Республику Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

Источник отмечает, что 14 октября премьер-министр примет участие в очередном заседании Совета глав государств СНГ в Астане.

Отметим, что в ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке Содружества, рассмотреть и принять

ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности. В частности, в целях дальнейшего укрепления взаимодействия в сфере безопасности главы государств утвердят очередную программу сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом, рассчитанную на 2023-2025 годы. В контексте особой роли культурной составляющей в интеграционном взаимодействии главы государств по инициативе Республики Казахстан планируют принять Заявление о развитии сотрудничества в области культуры. Состоится подписание ряда международных договоров, предусматривающих взаимодействие по линии избирательных органов, а также по вопросам противодействия коррупции. На саммите также планируется принять решение о передаче председательств в СНГ в 2023 году Кыргызской Республике и проведении очередного заседания Совета глав государств в Бишкеке.