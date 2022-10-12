Среда, 12 Октября 2022 16:05

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 12 октября в правительстве провел встречу с президентом Арцаха Араиком Арутюняном. Информацию об этом подтвердил корреспонденту АрмИнфо начальник Управления информации и по связям с общественностью правительства РА Армен Хачатрян.

Представитель правительства воздержался от предоставления дополнительной информации.

По словам Хачатряна, подобные встречи носят периодический характер. При этом, информация об этом на официальном сайте премьер-министра не публикуется.