Среда, 12 Октября 2022 18:45

АрмИнфо. Сотрудники Службы национальной безопасности Армении в сотрудничестве с представителями Антикоррупционного комитета задержали мужчину, который за 5 млн драмов предлагал услуги по возвращению пропавшего без вести военнослужащего. Об этом сообщает пресс- служба СНБ.

Согласно источнику, в ходе расследования выяснилось, что житель Гюмри

Б.П., узнав о том, что его родственник Х.Г. пропал без вести в результате агрессии Азербайджана 13 сентября, представился им сотрудником Службы национальной безопасности и предложил помощь. Он потребовал от родственников пропавшего без вести 5 млн драмов, якобы для дачи взятки высокопоставленному сотруднику СНБ в звании генерала и организации освобождения пропавшего без вести из плена.

11 октября под контролем сотрудников СНБ Х. Б. передал Б. П. часть суммы - 1,2 млн драмов. Сразу после этого он был пойман на месте сотрудниками СНБ. Б.П задержан, следствие продолжается.