Среда, 12 Октября 2022 18:31

АрмИнфо.Международное сообщество должно более последовательно требовать у властей Азербайджана провести надлежащее расследование, наказать виновных в проведении и организации пыток над армянскими военнопленными, а не награждать своих военных медалями.

Об этом говорится в заявлении Омбудсмена РА Кристине Григорян, опубликованном после распространенного в азербайджанской сети 11 октября видеоролика, на котором запечатлен очередной случай пыток безоружных армянских военнопленных со стороны азербайджанских военных.

<Азербайджанские военные и на этот раз зафиксировали факт своих военных преступлений>, - говорится в заявлении.

Омбудсмен сообщила, что местоположение было установлено, а события запечатленные на видео произошли 13 сентября во время нападения

азербайджанских ВС на суверенную территорию Армении. Личности военнослужащих Армении были идентифицированы. <Эти факты в числе прочих доказательств, подтверждаются показаниями армянских военнопленных, возвращенных 4 октября>, - сказала она.

Григорян подчеркнула, что все факты задокументированы и будут направлены в международные соответствующие организации и акторам.

Защитник прав человека отметила, что преступления, совершенные азербайджанскими военнослужащими не получают надлежащей реакции со стороны международного сообщества, а подобная безнаказанность побуждает последних к более тяжким преступлениям.

Отметим, что ранее с заявлением выступила правозащитник Сирануш Саакян, отстаивающая права армянских военнопленных в ЕСПЧ. Она отметила, что опубликованное 11 октября видео о пытках армянских пленных является новым: личность трех военнослужащих, замеченных на видео, установлена. <Азербайджанцы их пытали и убили, после чего армянская сторона получила их тела. Это видео определенно подтверждает, что большее количество армянских военнопленных были убиты во время пленения>, - отметила Саакян.