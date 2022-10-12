Среда, 12 Октября 2022 18:30

АрмИнфо. Завершено предварительное расследование в отношении сотрудника одного из коммерческих банков Армении, который похитил крупную сумму денег банка.

Об этом сообщает Следственный комитет РА. операций с пластиковыми картами одного из комбанков, в обязанности которого входило проведение операций пополнения банкоматов, в период с апреля по ноябрь 2021 г. по предварительному сговору с работником инкассаторской службы похитил около 1,6 млрд драмов. Он, в частности, после получения денежных средств, предназначенных для пополнения банкоматов, фактически присваивал их.

В целях сокрытия преступного происхождения украденных денег, указанный сотрудник банка приобрел движимое и недвижимое имущество на имя своих родственников, тем самым, конвертировав полученные преступным путем крупные суммы в размере 138 784 080 драмов. После раскрытия преступления сотрудник банка пытался скрыться, но был задержан и арестован в зале вылета аэропорта <Ширак> в Гюмри.

По совокупности полученных доказательств банковскому служащему и инкассатору предъявлены обвинения в соответствии с соответствующими статьями Уголовного кодекса. В качестве меры пресечения в их отношении избран арест.

Материалы уголовного дела с обвинительным актом направлены надзорному прокурору с ходатайством об утверждении обвинительного акта и направлении дела в суд.