Среда, 12 Октября 2022 18:04

АрмИнфо. Антикоррупционный суд Армении принял к производству иск генеральной прокуратуры о конфискации имущества бывшего руководителя Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Миграна Погосяна. Об этом говорится в сообщении генпрокуратуры РА.

Согласно источнику, иск был подан 30 сентября 2022 года, а принят судом к производству 5 октября. Речь идет об имуществе Миграна Погосяна на общую сумму в 11 млрд драмов, которое, по версии надзорного органа, является незаконно нажитым. Прокуратура ставит вопрос о конфискации в пользу Республики Армения 15 объектов недвижимости Погосяна, из которых 2 частных дома в Ереване, 1 гараж, 12 площадей общественного значения, 3 транспортных средства. В случае невозможности конфискации имущества должна быть оплачена сумма в размере 3 млрд 502 млн 570 тыс драмов. Кроме того, прокуратура настаивает на применении права требования в общей сложности 710 млн 839 тыс 400 драмов кредитов, предоставленных семи взаимосвязанным с Погосяном физическим и юридическим лицам, 456 млн 628 тыс 637 драмов в качестве остатка от нажитых незаконно средств, 6 млрд 141 млн 24 тыс драмов, которые не обосновываются законными доходами лица.