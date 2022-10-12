Среда, 12 Октября 2022 17:32

АрмИнфо.Преподаватели и студенты Государственного лингвистического университета им. Брюсова проводят забастовку, протестуя против инициативы по объединению вуза с Государственным институтом физической культуры и спорта.

По словам ректора вуза Карине Арутюнян, министерство образования, науки, культуры и спорта РА намерено объединить оба высших учебных заведений в один - педагогический. <От имени вуза мы официально обратимся к министру, сейчас коллектив собирает подписи. Мы также обратимся в наш попечительский совет для обсуждения этого вопроса>, - сказала Арутюнян, добавив, что вопрос с ними не обсуждался.

Ректор напомнила, что лингвистический университет им. Брюсова имеет 90- летнюю историю и занимает уникальное положение в системе высшего образования страны. <Мы не хотим, чтобы наш университет сливался с

каким- либо другим университетом ни при каком развитии ситуации. Этот вопрос необходимо обсудить. Я прошу студентов делегировать 50 человек, которые будут вести разговор с министерством и государственными чиновниками. Профессорско-преподавательский состав также будет участвовать в этих обсуждениях>, - сказала ректор вуза.

В самом министерстве отметили, что по данному вопросу ведомство выступит с соответствующим сообщением.

4 октября в парламенте страны министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян сообщал, что в ближайшей перспективе в Армении

останутся до 8 государственных высших учебных заведений. По словам министра, эти вузы будут функционировать исключительно за счет средств государственного бюджета, чего раньше не было. Думанян подчеркивал, что в настоящее время в стране насчитывается 16 государственных вузов, которые подлежат объединению. Но происходить процесс объединения будет не механически, а путем формирования новых вузов. <Иными словами, один государственный вуз может быть объединен с новым создаваемым вузом, другой - с другим>, - отмечал министр.